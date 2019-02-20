أسير فلسطيني يحاول إحراق نفسه احتجاجًا على إدارة معتقل ” النقب الصحراوي “

القدس(صدى):

شهد معتقل ” النقب الصحراوي ” الإسرائيلي، محاولة أسير فلسطيني لحرق نفسه، احتجاجًا على إدارة المعتقل ومصلحة السجون، وإجراءاتها القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين.

وسادت حالة من الاستنفار والتوتر قسم الخيام في معتقل ” النقب الصحراوي “ ، وتم جلب سيارات إسعاف وإطفاء استعداداً لمواجهة قد تحدث مع الأسرى داخل السجن.

وقامت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، بنصب أجهزة تشويش في محيط قسم داخل السجن، مما أدى إلى نشوب حالة من التوتر بين الأسرى وإدارة السجن.

ومن جانبه حذّر نادي الأسير، من مواجهة محتملة أو عملية قمع ضد الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب، وخاصة بعد جلب سيارات الإسعاف والإطفاء.

ويعتبر معتقل ” النقب الصحراوي “ يعتبر من أكبر المعتقلات الإسرائيلية، ويقبع فيه قرابة 2000 أسير.