ضاحي خلفان: ” الحمدين ” يلعب دور الممزق للأمة العربية ومفتتها

أبوظبي(صدى):

أكد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الأربعاء، أن زرع الفتنة بين دول التحالف فشل فشلا ذريعًا.

وقال خلفان في تغريدة له: ” في الخليج العربي لا أحد منا عادى الحوثي، الحوثي هو من حمل الواء العداوة مدعوما بتنظيم الحمدين الذي يلعب دور الممزق للأمة العربية ومفتتها ” .

وتابع: ” لذلك كلما حانت لحظات مثول الحوثي لعملية السلام رشت قطر اتباعة لكيلا تحدث عملية سلام في اليمن “.

وأضاف: ” إنه تنظيم الحمدين يا سادة التنظيم الذي أسسه قادة الموساد ويديره عزمي بشارة عضو الكنيست ” .