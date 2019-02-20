ضاحي خلفان: ” الحمدين ” يلعب دور الممزق للأمة العربية ومفتتها
أكد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الأربعاء، أن زرع الفتنة بين دول التحالف فشل فشلا ذريعًا.
وقال خلفان في تغريدة له: ” في الخليج العربي لا أحد منا عادى الحوثي، الحوثي هو من حمل الواء العداوة مدعوما بتنظيم الحمدين الذي يلعب دور الممزق للأمة العربية ومفتتها ” .
وتابع: ” لذلك كلما حانت لحظات مثول الحوثي لعملية السلام رشت قطر اتباعة لكيلا تحدث عملية سلام في اليمن “.
وأضاف: ” إنه تنظيم الحمدين يا سادة التنظيم الذي أسسه قادة الموساد ويديره عزمي بشارة عضو الكنيست ” .
اترك تعليقاً