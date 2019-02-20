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بالفيديو.. فيفي عبده: ” السحر ” سبب زيادة وزني

بالفيديو.. فيفي عبده: ” السحر ” سبب زيادة وزني
أميرة خالد(صدى):

صرحت الفنانة المصرية فيفي عبده، بأنها تعرضت للسحر، والأعمال التي تسببت في زيادة وزنها الفترة الماضية.

وقالت فيفي عبده في أحدث إطلالة لها مع الإعلامي المصري عمرو أديب ببرنامج ” الحكاية ” إن تدهور حالتها الصحية سببه تعرّضها للسحر.

وأضافت: ” عندي كيس بلاستيك مليان سحر في البيت، وعملولي سحر كتير جداً “، مضيفة: ” في ناس قالولي أرميهم في المياه ” ،مشيرة إلى أنها لم تتخلص منهم حتى الآن.

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