بالفيديو.. فيفي عبده: ” السحر ” سبب زيادة وزني
صرحت الفنانة المصرية فيفي عبده، بأنها تعرضت للسحر، والأعمال التي تسببت في زيادة وزنها الفترة الماضية.
وقالت فيفي عبده في أحدث إطلالة لها مع الإعلامي المصري عمرو أديب ببرنامج ” الحكاية ” إن تدهور حالتها الصحية سببه تعرّضها للسحر.
وأضافت: ” عندي كيس بلاستيك مليان سحر في البيت، وعملولي سحر كتير جداً “، مضيفة: ” في ناس قالولي أرميهم في المياه ” ،مشيرة إلى أنها لم تتخلص منهم حتى الآن.
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