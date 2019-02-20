فيديو وصور للقمر الثلجي العملاق يزين سماء المملكة

علي القحطاني(صدى):

رصدت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو ظهور القمر العملاق مع غروب شمس أمس الثلاثاء، حيث ظهر أكبر حجمًا مما هو الحال عليه في باقي الأيام، ضمن ظاهرة القمر الثلجي العملاق الفلكية.

ويعتبر قمر الثلج العملاق، أكبر بنسبة 14%، بينما يكون أكثر سطوعًا بنسبة 30%، من القمر العادي عندما يكون في أبعد نقطة له عن الأرض.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو التقطها هواة ومحترفون وعلماء فلك، القمر كما بدا في مختلف مناطق المملكة ومدنها.

ويعد القمر الثلجي العملاق، هو ثاني قمر عملاق على التوالي بعد قمر الذئب الدامي العملاق، الذي صادف ظهوره الحادي والعشرين من يناير الماضي.