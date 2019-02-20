بعد إصابة رونالدو..جماهير يوفنتوس في قلق من مواجهة أتلتيكو مدريد

نواف السالم(صدى):

على خلفية تعرض كريستيانو رونالدو للإصابة إثر سقوطه على الأرض عقب كدمة من أحد زملائه خلال التدريب في قدمه اليسرى، أعربت جماهير يوفنتوس عن قلقها من غيابه عن مواجهة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

وأظهرت مجموعة من الصور رونالدو وهو على الأرض ويتفحص قدمه اليسرى إثر الإصابة لكنه تمكن من مواصلة التدريب للنهاية، ما يثبت أنه على ما يبدو أن الإصابة طفيفة.

ويتطلع يوفنتوس للفوز بلقب دوري الأبطال ،وسيكون رونالدو بلا شك مفتاح التتويج ،لذلك تأمل جماهير النادي عدم تعرضه لأي إصابة خلال الفترة المتبقية من الموسم.