بالفيديو والصور.. لحظة إطلاق نائب أمير نجران قذيفة مدفعية بالصفوف الأمامية في الحد الجنوبي

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة إطلاق نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، لقذيفة مدفعية، صباح أمس الثلاثاء، مشاركا مرابطي الحد الجنوبي.

جاء ذلك خلال زيارة نائب أمير نجران، للخطوط الأمامية في الحد الجنوبي، حيث أكد فخر واعتزاز الجميع بالقدرات القتالية، والتدريب العالي التي يتحلى بها جنود الوطن البواسل.

واستمع الأمير تركي بن هذلول، خلال جولته إلى شرح مفصل من قائد قوة نجران اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني عن أبرز المهمات والواجبات التي تؤديها الوحدات المشاركة، في المواقع العسكرية على الحد الجنوبي، والأعمال المناطة بهم في الدفاع عن الوطن.