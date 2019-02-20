الحسم في الإياب.. ليفربول وليون يفرضان السلبية على بايرن وبرشلونة

ماجد محمد(صدى):

فرض فريق أولمبيك ليون الفرنسي، التعادل السلبي على ضيفه برشلونة الإسباني، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وفي ذات السياق، حسم التعادل السلبي مباراة ليفربول أمام ضيفه بايرن ميونيخ، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال.

ويلتقي برشلونة وليون في مباراة الإياب يوم 13 مارس المقبل على ملعب كامب نو، فيما يلتقي ليفربول والبايرن في ألمانيا في نفس الموعد، لتحديد المتأهل إلى ربع نهائي البطولة.