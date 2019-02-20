وفاة وإصابة 12 شخصًا في حادث مروع بالجموم

نايف السالم(صدى):

وقع حادث تصادم مروع بين مركبتين، نتج عنه مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، على طريق الزيمة الجموم.

وتفصيلًا، ورد بلاغًا إلى مركز العمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة، يفيد بوقوع حادث على طريق غير المسلمين بين الزيمة والجموم، وهو عبارة عن تصادم بين مركبتين الأولى هايلكس بداخلها شخص محتجز ومتوفى من الجنسية الباكستانية، والمركبة الثانية حافلة وبداخل الباص 14 راكبًا ونتج عنه مصرع سائق المركبة الأولى و11 إصابة من الباص تقل ثلاثة سعوديين وثماني إصابات لمقيمين.

وباشرت الجهات الأمنية وفرق الهلال الأحمر الحادث، كما فتح مرور محافظة الجموم تحقيقًا للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.