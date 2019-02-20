امرأة تخون زوجها المحبوس وتحمل من أحدهم

القاهرة(صدى):

حرر مصري بلاغًا يتهم زوجته بالزنا؛ لاكتشافه أنها حملت أثناء فترة حبسه على ذمة إحدى القضايا.

وقال الرجل إنه كان يقضي عقوبة بالسجن 5 سنوات لاتهامه بقضية مخدرات، لافتاً إلى أنه عقب انتهاء فترة العقوبة، توصل إلى خيانة زوجته، وأنها كانت على علاقة غير شرعية باثنين أحدهما تربطهما صلة قرابة، وأن زوجته وضعت طفلاً منذ عام، تبنته أسرة عقب مولده.

وقبضت قوة من القسم على الزوجة ونجل عم مقدم البلاغ وشخص آخر كانا على علاقة غير شرعية بها، ويترددان على المنزل خلال فترة حبس الزوج، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.