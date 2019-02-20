امرأة تخون زوجها المحبوس وتحمل من أحدهم
حرر مصري بلاغًا يتهم زوجته بالزنا؛ لاكتشافه أنها حملت أثناء فترة حبسه على ذمة إحدى القضايا.
وقال الرجل إنه كان يقضي عقوبة بالسجن 5 سنوات لاتهامه بقضية مخدرات، لافتاً إلى أنه عقب انتهاء فترة العقوبة، توصل إلى خيانة زوجته، وأنها كانت على علاقة غير شرعية باثنين أحدهما تربطهما صلة قرابة، وأن زوجته وضعت طفلاً منذ عام، تبنته أسرة عقب مولده.
وقبضت قوة من القسم على الزوجة ونجل عم مقدم البلاغ وشخص آخر كانا على علاقة غير شرعية بها، ويترددان على المنزل خلال فترة حبس الزوج، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45111 ] نشر منذ 28 دقيقة
الزوج هو سبب خيانةزوجتة له
يعني تبي تقضي حياتك في السجون بسبب المخدرات
وتترك بنت الناس معلقة معك
بس تستاهل زوجتك لأن لو فيها خير ماتزوجتك
من البداية😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65806 ] نشر منذ 17 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,