اللائحة الجديدة.. مرونة في ساعات العمل و تغيير شروط الترقيات (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

كشف عادل اليوسف، الوكيل المساعد للأنظمة واللوائح، أن وزارة الخدمة المدنية سيكون لها دور في دعم الموارد البشرية عبر ورش عمل وغيرها، وسيكون مدير الموارد البشرية مسائل عن أي قرارات تصدر.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج ” تم ” ، أن ” كل إجراء تقوم به الجهات الحكومية سيكون هناك شفافية وإعلان عن هذه الإجراءات ” ، مضيفًا أن الجهات ستأخذ متقدمين للوظائف من قوائم ” جدارة ” .

وعن ساعات العمل، أشار إلى أن اللائحة نصَّت على أمرين، الأول أن الوزير له صلاحية أن يغير في موعد بدء العمل أو انتهاءه على ألا يزيد عن ساعتين، و الثاني الدوام المرن.

وتحدَّث ” اليوسف ” عن الترقيات، مشيرًا إلى أن اللائحة حدَّدت معايير للترقية، مضيفًا أن شرط الـ4 سنوات للترقية أصبح غير موجود و ” الأهم أن يتوفر عليه متطلبات التدرج على الوظيفة لكن يمضي سنة فقط ” .

تابع : ” الشخص المترقي في مكان آخر لايشترط عليه المباشرة هناك ” .

فيديو | عادل اليوسف يتحدث عن ساعات العمل في اللائحة الجديدة. #اسأل_تم_عن_لائحة_الموارد_البشرية pic.twitter.com/C0cHdVQcyx — برنامج تم (@TammTalkShow) February 19, 2019