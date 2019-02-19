الموزع أحمد إبراهيم ينفذ شرط أنغام بتطليق زوجته الأولى

القاهرة(صدى):

بدأ الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، خلال الساعات الماضية، تنفيذ شرط الفنانة والمطربة أنغام، بتطليق زوجته الأولى.

وكان هذا شرطًا لإتمام زواجهما الذي تم سرًا في ليلة رأس السنة الماضية، وأجرى الموسيقي المصري، اتصالات خلال الساعات الماضية بعد تسريب خبر زواجه من مواطنته أنغام، بزوجته الأولى للاتفاق والتفاوض معها لإنهاء إجراءات الانفصال دون ضجيج.

وأكدت تقارير صحفية أن الموزع سعى لإقناع زوجته بصعوبة استمرار الحياة معها خلال الفترة المقبلة؛ ما يعني حتمية الانفصال بهدوء، حفاظاً على مشاعر ابنيهما، ودون الإساءة لكل منهما ضد الآخر، محذراً إياها من الإنجراف لوسائل الإعلام، كون الأمر مادة خصبة لوسائل الإعلام والسوشيال ميديا.

وجاءت هذه الخطوة من قبل أحمد إبراهيم بعد تسريب خبر زواجه الرسمي سراً من أنغام، حيث تزوجا ليلة رأس السنة، وسافرا سوياً إلى باريس، وقضاء وقت هناك في 19 يناير الماضي، وأداء العمرة سوياً.