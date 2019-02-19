6 من لاعبو ليفربول يواجهون موقفًا عصيبًا قبل ساعات من مباراة بايرن ميونيخ

نواف السالم(صدى):

واجه 6 من لاعبي ليفربول موقفًا عصيبًا، قبل ساعات قليلة من مباراتهم المصيرية أمام بايرن ميونيخ الألماني، مساء الثلاثاء، بدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير صحفية أن 6 من لاعبي ” الريدز ” علقوا، عشية الأحد، في المصعد، الأمر الذي أثار الهلع في نفوسهم، وهم لوفرين، وروبرتو فيرمينو، وألبرتو مورينو، وترنت ألكسندر أرنولد، وجوردان هندرسون، وأندي روبرتسون.

وأكدت التقارير أن لاعبي يورغن كلوب لم يعلقوا لفترة طويلة داخل المصعد، حيث خرجوا منه سالمين بعد دقائق قليلة.

وسيواجه الفريق الإنجليزي نظيره الألماني، مساء الثلاثاء، في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب آنفيلد، وقال مدرب ليفربول، في مؤتمر صحفي قبل المباراة ” مباراة الليلة ستكون مهمة بالنسبة للاعبين ” ، مشيرًا إلى أن الفريق يجب أن يقدم كل ما لديه وأن يكون متحمسًا ” لأن الناس تتوقع أن تشاهد طبقا كرويا جميلا حين تأتي إلى الملعب. “