” العمري ” يكشف 5 تهديدات للاستقرار الاقتصادي

علي القحطاني(صدى):

أكد المحلل الاقتصادي، عبدالرحمن العمري، أن تم تقييد أعناق أكبر مهددات للاستقرار الاقتصدي والاجتماعي، خلال أقل من 3 سنوات فقط.

وأضاف أن هذه المهددات، تتضمن ” تجارة التراب ” برسوم الأراضي (قريبا تطبيق مرحلتي 2 و 3)، و ” الفساد المالي والإداري ” ، و ” التستر التجاري ” الذي تم صعفه بتكامل جهود 10 أجهزة حكومية.

وأشار إلى أن أكبر 5 مهددات للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اقتصادٍ نامٍ كاقتصاد المملكة، هي ” البطالة، أزمة صعوبة تملك المساكن، الفساد المالي والإداري، التستر التجاري، تعاظم تفاوت الدخل بين طبقات المجتمع ” .

وتابع : ” لا عجب أبدا، أن ترى تلك المهددات يغذي بعضها البعض، وأن تمتص دون أدنى خوفٍ من الله أو مراعاة لمصلحة وطن ومجتمعه أغلب خيرات ومقدرات البلاد والعباد ” .

واختتم : ” لقد نهشتنا نهش السرطان لصحة الجسد؛ لهذا كانت ضربة الإصلاح ضدها عنيفة ولا بد أن تكون كذلك لا تبقِ ولا تذر من أرباب تلك المهددات أحدا ” .