غاز السخان ينهي حياة زوجين

القاهرة(صدى):

أنهى غاز السخان حياة زوجين في مشهد مأساوي داخل شقتهما.

وأوضحت التحقيقات أن الوفاة حدثت بسبب بخار المياه، وأن المتوفين كانا يستحمان، وانتهت حياتهما نيتجة بخار الماء، وجاء في التحريات أنه عقب غياب المجني عليه عن العمل، لاحظت والدته وشقيقته وجود سيارته أمام العقار فتوجها للاطمئنان عليه، لكنه لم يجب علي اتصالاتهما.

واستعان والدته وشقيقته بالشرطة والجيران، بعدما طرقا على باب الشقة ولم يجيبهم، ثم كسرت الشرطة الباب، وبدأت القوات في فحص الشقة، وتبين أن المتوفين لفظا أنفاسهما الأخيرة داخل الحمام، نتيجة ” بخار الماء ” ، وأنهما حاولا فتح الباب للخروج ولم يتمكنا.

وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت، أن الشقة ليس بها آثار بعثرة، وأن الهواتف والمتعلقات الشخصية الخاص بالزوجين في الشقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.