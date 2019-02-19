بالفيديو.. اللواء البسامي يدخل في نقاش حاد مع الشريان: معلوماتكم مغلوطة

علي القحطاني(صدى):

أوضح اللواء محمد البسامي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، أن مدرسة جامعة الأميرة نورة لتعليم النساء قيادة السيارات، تعادل أكثر من 30 مدرسة من مدارس الرجال الحالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج داوود الشريان، أن هناك 160 ألف طلب رخصة في جامعة الأميرة نورة، وتم إرسال 91 ألف رسالة لهم، متابعًا : ” الآن وصلنا إلى 68 ألف رخصة ” .

ونفى ” البسامي ” ، وجود واسطة في المدارس أو إصدار رخص قيادة للنساء أو أن المبنى يستوعب 100 مدربة وعدم وجود ” بريك ” ، قائلًا : ” يبدو إن عندكم معلومات مغلوطة ” .

كما نفى وجود خدمات VIP بقيمة 9000 ريال وصدور الرخصة في يومين، مؤكدًا أنه سيتم افتتاح مدرسة كل شهر من الآن، ومنها في القصيم والجنوب.

اللواء #البسامي

مدرسة جامعة الأميرة نورة تعادل أكثر من 30 مدرسة من مدارس الرجال الحالية #وين_رخصتها_مع_داود

#داود_الشريان

على قناة #SBCt pic.twitter.com/GI9fwydwxM — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) February 19, 2019

داود: ترى في واسطة

اللواء: مو صحيح

داود: المدربات يقولوا ما عندنا (بريك) وجالسين في مبنى يستوعب 100 مدربة، وأنتم حاطين فيه 700.

اللواء: مو صحيح

ريما : السيستم فجأة يقولي راح اسمي، وتضيع فلوسي وانتظر سنة أخرى اللواء: يبدو إن عندكم معلومات مغلوطة #SBC #وين_رخصتها_مع_داود pic.twitter.com/cCIMRLYJ8Y — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) February 19, 2019