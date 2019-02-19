اكتسبي صداقة ابنتك بهذه النصائح

أميرة خالد(صدى):

تعد الصداقة بين الأم وابنتها من أهم المقومات الأساسية لبناء علاقة قوية بينهما، كما أن لصداقة الأم بابنتها ثمار طيبة كثيرة لها أن تعود بنفع كبير على ابنتها وعلى مستقبلها.

في هذا الصدد قدم خبراء عدد من النصائح كي تتمكن الأم من كسب صداقة ابنتها:

الإلتزام بالعهد

على الأم أن تلتزم بأي عهد تتخذه مع ابنتها، لأن في ذلك تقويم وتدعيم للثقة بينهما، الأمر الذي سيضمن إحاطة الأم بكل ما سيحدث مع ابنتها في أي وقت من الأوقات

التقارب الفكري

يجب أن تجتهد الأم لتحقيق التقارب الفكري بينها وبين ابنتها حتى تستطيع فهم إحتياجاتها في كل مرحلة عمرية تمر بها وبخاصة مرحلة المراهقة

حسن الإنصات

لا يمكن تجاهل أثر الإنصات في تدعيم العلاقة بين الأم وابنتها، لأن حسن الإنصات يساهم في كسب الأم لصداقة ابنتها، لذلك على الأم أن تتقن فن الإنصات لابنتها كي تكون أقرب ما يكون منها

تجنب الشدة

في تعامل الأم مع ابنتها من الأفضل ومن أجل كسب صداقة ابنتها، تجنب الشدة قدر الإمكان، والتعامل بهدوء ولين مع الابنة حتى لا تشوه العلاقة بينها وبين ابنتها اذا ما لجأت إلى القسوة والشدة في التعامل معها

الإحتواء

لتعزيز العلاقة بين الأم وابنتها، ولتحقيق قرب الابنة من أمها، ومن أجل كسب الأم لصداقة ابنتها، على الأم أن تعي جيدا الدور الذي يلعبه الإحتواء في حماية الابنة من كثير من المخاطر، لأن احتواء الأم لابنتها يضمن سلامتها النفسية ويكفل لها إحياجاتها من العطف والحنان والشعور بالأمان، الأمر الذي سيجعل حضن الأم الملاذ الآمن دائما لابنتها.