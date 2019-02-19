آل سويلم حققنا النصر رغم صعوبة الأجواء في الرياض

نواف السالم(صدى):

هنأ رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم، جماهير العالمي بعد فوز الفريق على أجمك الأوزبكي، وتأهله إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا2019.

وقال ” آل سويلم ” : ” مبروك لجماهير الشمس هذا الفوز والمستوى، شكراً لنجومنا على تقديمهم مباراة رائعة والشكر لكل العشاق على حضورهم ومؤازرتهم لفريقهم رغم صعوبة الأجواء.. من نصر الى نصر ياعالمي بإذن الله ” .

وتأهل نادي النصر، إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019، بعد فوزه على أجمك الأوزبكي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الملحق المؤهل لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز ” بالرياض.

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