مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن عن 3 وظائف إدارية وصحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت المستشفى أن العمل بمقرها في مدينة الرياض، وأنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي ثالث الأمن: شهادة الدبلوم في مجال الدراسات الأمنية، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي نفسي ثانٍ- مركز التميز لتطوير الطفل: درجة البكالوريوس في تخصص علم النفس السريري.

. أخصائي أول التربية الخاصة: درجة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 فبراير 2019م، وللتقديم ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .