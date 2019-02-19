تنبيه.. أتربة وغبار على مكة المكرمة تنتهي غدًا

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة، حيث حذرت الهيئة من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل ” ظلم – الخرمة – المويه – تربة تشمل الأجزاء الشرقية من المنطقة ” ، مؤكدة أن الحالة سوف تنتهي في تمام الساعة 9:00غدًا الأربعاء.

كما توقعت الهيئة استمرار تأثير الموجه الباردة على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للاتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الاجزاء الساحلية منها ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على اجزاء من شمال المملكة، غدًا الأربعاء.