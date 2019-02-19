بالفيديو.. الكشف عن سانج يونج كوراندو 2020 الجديدة كليا

أميرة خالد(صدى):

كشفت سانج يونج عن أول صور SUV كوراندو 2020 الجديدة كلياً قبل تدشينها الرسمي في كوريا لاحقاً هذا الشهر، استعداداً لاستعراضها في معرض جنيف للسيارات المقبل.

يأتي الجيل الرابع من كوراندو مع تصميم مستوحى بشكل كبير من G4 ريكستون، حيث تتبنى تصميم واجهة أمامية مشابهة مع انبعاجات جانبية عضلية ومصابيح خلفية وأمامية مطابقة، في حين يظهر تأثير نموذج e-SIV الاختباري أيضاً في بعض الأجزاء بشكل طفيف.

تستخدم سانج يونج كوراندو 2020 في داخليتها لغة تصميم جديدة باسم Blaze Cockpit للتركيز على الرقمنة بشكل كبير، حيث نجد أن لوحة القيادة تحمل شاشة لمسية 10.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهي مع وجود شاشة 9 إنش للعدادات الرقمية، حيث يسمح التصميم الجديد بخفض عدد أزرار الكونسول الوسطي، كما يتم زيادة مستوى العملية عبر قدوم حقيبة الأمتعة بسعة تبلغ 551 لتر مع دعم فتح بابها كهربائياً لمزيد من الراحة.

هذا وقد تم الإعلان عن أن كوراندو 2019 ستأتي بمحرك تيربو ديزل سعة 1.6 لتر دون الإعلان عن مواصفاته بعد، ولكن مع توقعات بأن يكون أكثر قدرة من محرك الديزل 1.6 لتر الحالي ذو قوة 114 حصان و300 نيوتن.متر للعزم، في حين سيتم توفير مجموعة واسعة من أنظمة الأمان مثل مثبت السرعة المتكيف ومكابح الطوارئ إضافة لمساعد البقاء في الحارة والتنبيه عن تشتت السائق.