بالفيديو.. هطول أمطار خفيفة على الرياض بعد موجة من الغبار

علي القحطاني(صدى):

كشف مقطع فيديو متداول اليوم الثلاثاء، عن هطول أمطار خفيفة على الرياض ولطّفت أجواءه، وذلك بعد موجة غبار وأتربة اجتاحت المنطقة وأدت إلى انعدام الرؤية الأفقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أعلنت منذ قليل عن استمرار نشاط الرياح السطحية -بمشيئة الله تعالى- على مناطق الرياض ، الشرقية ، الباحة وعسير حتى مساء الغد، بينما يبدأ نشاطها في نجران من مساء اليوم.

كما توقعت الهيئة استمرار تأثير الموجه الباردة على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للاتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الاجزاء الساحلية منها ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على اجزاء من شمال المملكة، غدًا الأربعاء.