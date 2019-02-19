بالفيديو والصور.. وصول ولي العهد إلى العاصمة الهندية

نيودلهي(صدى):

وصل، منذ قليل، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، إلى العاصمة الهندية، وهي المحطة الثانية في جولته الآسيوية.

ويزور الأمير محمد بن سلمان الهند بدعوة رسمية من رئيس الوزراء الهندي، خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

يذكر أن شوارع العاصمة الهندية نيو دلهي، تزينت بصور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في إطار التحضيرات لاستقبال سموه.

وحرص الشعب الهندي، على الترحيب بولي العهد، عبر رفع لافتات كُتب عليها ” أهلا وسهلًا ” باللغتين العربية والهندية، فيما جمعت بعض لافتات الترحيب بين صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.