بالفيديو والصور.. وصول ولي العهد إلى العاصمة الهندية
وصل، منذ قليل، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، إلى العاصمة الهندية، وهي المحطة الثانية في جولته الآسيوية.
ويزور الأمير محمد بن سلمان الهند بدعوة رسمية من رئيس الوزراء الهندي، خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.
يذكر أن شوارع العاصمة الهندية نيو دلهي، تزينت بصور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في إطار التحضيرات لاستقبال سموه.
وحرص الشعب الهندي، على الترحيب بولي العهد، عبر رفع لافتات كُتب عليها ” أهلا وسهلًا ” باللغتين العربية والهندية، فيما جمعت بعض لافتات الترحيب بين صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23754 ] نشر منذ 29 دقيقة
حفظ الله سموه في حله وترحاله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45081 ] نشر منذ 19 دقيقة
آمين الله يحفظه ويرعاه
والله أن يدي على قلبي
خاصة يوم شفته أمس راكب عربة مكشوفه
الله يرجعه باالسلامة
ابوسلمان
جعل أرواحنا تفدااااااك😘😘😘