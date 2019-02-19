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جي ام سي اكاديا 2020 أصبحت تتوفر بخيار جديد من المحركات

جي ام سي اكاديا 2020 أصبحت تتوفر بخيار جديد من المحركات
واشنطن(صدى):

سنعرفكم اليوم على أجدد خيارات من المحركات التي ستتوفر على جي ام سي اكاديا 2020 ، سيارة الكروس أوفر متوسطة الحجم الأمريكية الصنع التي حصلت أول تحديثات على جيلها الثاني بحلول العام الثالث على إطلاق هذا الطراز .

ستمتلك جي ام سي اكاديا 2020 محرك جديد 4 سلندر سعة لترين مع تيربو يولد قوة 230 حصان (233 حصان اوروبي PS) و 350 نيوتن.متر من عزم الدوران .

وستستمر سيارات اكاديا 2020 بالتوفر بالخيارات السابقة من المحركات :

محرك V6 سعة 3.6 لتر يولد قوة 310 حصان و 364 نيوتن.متر من عزم الدوران ، متوفر في أسواقنا العربية .
محرك 4 سلندر خطي سعة 2.5 لتر يولد قوة 193 حصان و 255 نيوتن.متر من عزم الدوران .
التغير الميكانيكي الكبير الذي حصلت عليه سيارات جي ام سي اكاديا 2020 هو اعتماد محركاتها على قير اوتوماتيك من 9 سرعات بدلاً من قير اوتوماتيك من 6 سرعات ، مما إنعكس بشكل إيجابي على تسارع ونشاط السيارة وساهم في جعل اكاديا 2020 اقتصادية في صرفية البنزين .

ومن التجديدات المهمة على سيارة جمس اكاديا 2020 حصولها على نظام كبح eBoost يتوفر بشكل قياسي مع محرك التيربو الجديد ، كما تم تحسين أنظمة التعليق في سيارات اكاديا 2020 .

التحديثات الخارجية التي حصلت عليها سيارة جمس اكاديا 2020 من الخارج تضمنت ؛ واجهة أمامية مع شبك مجدد تحيط به مصابيح بتصميم جديد على شكل حرف C مع أضواء LED جديدة ، ومن الخلف زودت السيارة أيضاً بمصابيح بتصميم على حرف C تتجانس بتصميمها مع شكل المصابيح الأمامية ، ومن الواضح أن التحديثات الخارجية لهذه السيارة مستمدة من شقيقتها مركبة البيك اب جي ام سي سييرا 2019 ، التي سبق وجربنا قيادتها .

أما سيارة اكاديا AT4 2020 المخصصة لاقتحام الطرق الوعرة فتتميز بحصولها على لمسات توفر هوية أكثر شراسة ، تضمن لمسات من الكروم الأسود وداخلية بلمسات رياضية ولون أسود أكثر .

وحصلت داخلية سيارة اكاديا 2020 على شاشة قياس 8 إنش لنظام الترفيه والمعلومات ، كما حصلت على شاحن لاسلكي للجوال ، وكاميرا خلفية عالية الوضوح ، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي head-up display .

مازال الصانع الأمريكي متحفظاً على سعر اكاديا 2020 المحدثة حتى لحظة كتابة هذا الخبر ، ولكنها ستتوفر للبيع في الأسواق العالمية خلال الخريف القادم إن شاء الله .

 


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