أمانة عسير تكشف حقيقة فيديو ” ظلم نجود العسيري “

أبها(صدى):

نفى المتحدث الرسمي بأمانة منطقة عسير ماجد الشهري، ما تم تداول تحت عنوان (ظلم نجود العسيري من أمانة عسير)، مؤكدًا أن الأمر عاري عن الصحة تماما.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن ” المواطنة تم إيقافها كون المبنى لا زال تحت الإنشاء وتم ايقافها عن العمل إلا أنها رفضت التوقف عن العمل مستغلة في ذلك أوقات الإجازات وإقفال الأبواب على العمالة داخل المبنى، وعلية فقد تم تطبيق المخالفة حسب لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء ” .

وتابع : ” تم تطبيق المادة 1/1/4 والتي تنص على زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به وإزالة المباني المخالفة على نفقه المالك مع دفع الغرامة المحددة لذلك) ” .

وأشار الشهري، إلى أن المواطنة نجود العسيري تجاوزت عدد الأدوار المسموح بها في البناء وقد تم الرد على مقام الأمارة على الشكوى الواردة، ولا صحة لما تم ذكره في المقطع المتداول من إزالة المبنى بالكامل حيث أن الإزالة محددة بالدور المخالف حسب أنظمة البناء وأن النظام يتم تطبيقه على الجميع دون استثاء ” .