بالفيديو والصور.. شوارع الهند تتزين لاستقبال ولي العهد

نايف السالم(صدى):

تزيَّنت شوارع العاصمة الهندية نيو دلهي، بصور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في إطار التحضيرات لاستقبال سموه.

ومن المنتظر، وصول سمو ولي العهد اليوم الثلاثاء، إلى الهند ضمن جولته الآسيوية التي بدأت بباكستان، إذ تترقب الأوساط الرسمية والشعبية لوصول ضيف الهند الكبير.

وحرص الشعب الهندي، على الترحيب بولي العهد، عبر رفع لافتات كُتب عليها ” أهلا وسهلًا ” باللغتين العربية والهندية، فيما جمعت بعض لافتات الترحيب بين صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ويزور الأمير محمد بن سلمان الهند بدعوة رسمية من رئيس الوزراء الهندي، خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.