رسميًا.. الاتفاق يتعاقد مع المدافع صالح القميزي

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي الاتفاق، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد رسميًا مع المدافع صالح القميزي كلاعبٍ هاوٍ في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

يذكر أن اللاعب كان قد وقع يوم أمس، مخالصة مالية مع فريق الشباب لتتاح له فرصة التوقيع لأي نادٍ جديد كلاعبٍ هاوٍ حتى نهاية الموسم، وهو ما حدث بالفعل بانضمامه للاتفاق.

ولعب القميزي هذا الموسم 12 مباراة مع الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن المدرب الروماني ماريوس سوموديكا أبلغ الإدارة بعدم حاجة الفريق له ورغبته في الاستغناء عنه، ما دفع الرئيس خالد البلطان لفسخ التعاقد معه.

ويحتل الاتفاق حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب البطولة، برصيد 27 نقطة.