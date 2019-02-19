بالفيديو.. إنجاد للبحث والإنقاذ تعثر على مفقودة عرعر بصحة جيدة

علي القحطاني(صدى):

عثر فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، على مفقودة عرعر من قبل أحد أعضائها جازم فلاج الرويلي، معلنا أنها بصحة جيدة.

وقال الفريق إن المفقودة تبلغ من العمر ٢٧ سنة غرب مدينة عرعر، وخرجت على قدميها في منطقة صحراوية ظهر اليوم.

وتابع الفريق أن الفترة الثانية للبحث عن المفقودة بدأت بعد صلاة الفجر، بعد انتهاء الفترة الأولى البارحة التي انتهت دون مستجدات.