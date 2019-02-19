” كابيلو ” : مانشستر سيتي هو المرشح الأقوى للتتويج بدوري الأبطال

طلال الغامدي(صدى):

قام المدرب الإيطالي والمدير الفني الأسبق لريال مدريد الإسباني فابيو كابيلو، بترشيح فريق ” مانشستر سيتي ” الإنجليزي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الحالي.

وعن ذلك، صرح ” كابيلو ” بأن مانشستر سيتي هو المرشح الأقوى للقب في الموسم الحالي، معبرًا عن تمنياته في أن ينجح يوفنتوس الإيطالي في حسم اللقب لصالحه هذه المرة.

وأضاف خلال حضوره حفل جوائز “ لوريوس ” في موناكو: ” فريق يوفنتوس الإيطالي لم يكن يفتقد مقومات الفوز باللقب في المرتين اللتين وصل فيهما لنهائي البطولة خلال المواسم القليلة الماضية، إذ يضم العديد من اللاعبين المتميزين إضافة لخوض البطولة تحت قيادة مدربين متميزين ” .

كما أثنى ” كابيلو ” على المدربين الأرجنتيني دييغو سيميوني ” مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني ” وماسيميليانو أليغري ” مدرب يوفنتوس ” ، مشيرًا إلى أن كليهما يتمتع بالحنكة والذكاء.