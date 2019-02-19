البحرين تقبض على شبكة تهريب مخدرات عن طريق البحر مصدرها إيران
ألقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في مملكة البحرين القبض على عناصر شبكة تهريب مخدرات عن طريق البحر مصدرها إيران، وقدرت القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بحوالي مليون و650 ألف دينار بحريني.
وضبط بحوزة المقبوض عليهم، وفقًا لوكالة أنباء البحرين كميات متفاوتة من المواد المخدرة تنوعت ما بين الحشيش والماريجوانا والشبو، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية بعملات متنوعة، من بينها الدينار البحريني والتومان الإيراني والريال السعودي.
وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتم إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23746 ] نشر منذ 31 دقيقة
ايران تحاربنا بشدى الطرق فتارة من مصنع حزب الات الخسيس وتارة عن طريق البحر وستحاول عن طريق قطر ومنها عن طريق البحر الى بلادنا فيجب الحذر
ان شاء الله تقطع البحرين رؤوس المهربين الانجاس لكي يخاف غيرهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45070 ] نشر منذ 18 دقيقة
جايبين مخدرات
وجايبين معهم صرف(💵💰)😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45070 ] نشر منذ 17 دقيقة
بقالة متنقله على البحر😂😂😂😂😂😂😂😂