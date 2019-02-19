اتبعي وصفة عصير البقدونس لتخسري 7 كيلو من وزنك شهريا

أميرة خالد(صدى):

قالت خبيرة التغذية نهال حافظ ، إن الحصول على جسم مثالى وقوام رشيق هو حلم كل امرأة وفتاة، البعض يفضل ممارسة الرياضة، وأخريات يفضلن إجراء عمليات جراحية، أو شفط الدهون أو تدبيس المعدة، أو الالتزام بنظام غذائي وتناول مشروبات طبيعية بعينها للمساعدة في إنقاص الوزن دون أية مضاعفات جانبية.

وقدمت نهال ، وصفة عصير البقدونس لإنقاص الوزن، والذي يمكن تحضيره في خطوات بسيطة.

أولا، قومى بغسل حزمة من البقدونس، ثم قومى بتقطيعها جيدا وضعيها في وعاء به كوبان من الماء، ثم قومى بوضعها على النار لمدة 20 دقيقة.

وتضيف: يشرب عصير البقدونس ساخنا قبل وجبة الإفطار، بشرط المواظبة على شربه لمدة شهر، للحصول على وزن أقل بـ 7 كيلوجرامات.