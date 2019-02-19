اتبعي وصفة عصير البقدونس لتخسري 7 كيلو من وزنك شهريا
قالت خبيرة التغذية نهال حافظ ، إن الحصول على جسم مثالى وقوام رشيق هو حلم كل امرأة وفتاة، البعض يفضل ممارسة الرياضة، وأخريات يفضلن إجراء عمليات جراحية، أو شفط الدهون أو تدبيس المعدة، أو الالتزام بنظام غذائي وتناول مشروبات طبيعية بعينها للمساعدة في إنقاص الوزن دون أية مضاعفات جانبية.
وقدمت نهال ، وصفة عصير البقدونس لإنقاص الوزن، والذي يمكن تحضيره في خطوات بسيطة.
أولا، قومى بغسل حزمة من البقدونس، ثم قومى بتقطيعها جيدا وضعيها في وعاء به كوبان من الماء، ثم قومى بوضعها على النار لمدة 20 دقيقة.
وتضيف: يشرب عصير البقدونس ساخنا قبل وجبة الإفطار، بشرط المواظبة على شربه لمدة شهر، للحصول على وزن أقل بـ 7 كيلوجرامات.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23746 ] نشر منذ 26 دقيقة
طيب هل تكتفي بالعصير فقط او لا مانع في تناول الوجبات الاخرى مع العصير
هناك وصفه مجربه وهي حبتين من التمر مع كأس لبن كل ساعه مع عدم تناول اكل اخر سوى الفطور وسترى نزول الوزن خلال شهر في حدود 10 كيلو
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45070 ] نشر منذ 16 دقيقة
مافي فايدة🤗🤗🤗