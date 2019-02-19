مكافأة مالية ودرع تذكارية لمنقذتا الشاب الذي ابتلع لسانه بحائل

علي العنزي(صدى):

قدم رجلا أعمال بمنطقة حائل، مكافأة مالية للممرضتين اللتين أنقذتا حياة شاب مصاب ابتلع لسانه عقب تعرضه لحادث مروري بالمنطقة.

ومن جانبه، قرر رجل الأعمال عواد بن مطلق الهمزاني، تكريم الممرضتين بمنح كل منهما 5 آلاف ريال؛ فيما قرر رجل الأعمال راضي السلماني الشمري تقديم مكافأة مالية للممرضة مريم الشمري وزميلتها وفاء العنزي ” خمسة آلاف ريال لكل منهما ” .

ويأتي ذلك بالإضافة إلى منحهما درع تذكارية، نظير ما قامتا به من عملٍ كبير خارج وقت الدوام، ليقول أحد رجال الأعمال أن هذا هو أقل ما يُقدم للممرضتين.

ومن الجدير بالذكر، أنه كانت الممرضتان قد أنقذتا حياة الشاب بعدما قادتهما الصدفة للمرور بمكان الحَادث عقب وقوعه مباشرة، لتقوما بتقديم الإسعافات الأولية للشاب، لحين وصول فرق الإسعاف.

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