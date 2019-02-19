لأجل سلامتك.. متطلبات رحلة التخييم الآمن في البر

عادل الحربي(صدى):

تُعد رحلات التخييم في البر من أكثر الأنشطة الممارسة في نهاية الأسبوع لدى سكان منطقة الخليج، إلا أن ذلك لا يمنع تعرض المخيمون لعدد من المشاكل والمخاطر التي تهدد سلامتهم؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز متطلبات رحلة ” التخييم ” التي يجب على الأشخاص أن يوفروها لسلامتهم.

وعن هذه المتطلبات يجب على ” المخيمون ” اصطحاب ملابس تناسب الأجواء الباردة والحارة، خاصة وأن طقس الصحراء حار جاف خلال النهار، ويمكن أن تنخفض درجات الحرارة ليلاً.

كما يجب إحضار مضخة هواء؛ وذلك لإعادة تعبيئة إطارات السيارة بالهواء، ومجرفة وحبل لشد السيارة في حال التغريز في الرمل، وإحضار كمية كافية من الوقود لاستخدامها وقت الحاجة.

ويجب ألا يغفل ” المخيمون ” عن إحضار مجموعة كاملة من الإسعافات الأولية لاستخدامها عند الضرورة، وحمل كمية كافية من الماء ” 20 لتراً مقابل كل شخص، 5 لترات منها للشرب ” .

وتشمل متطلبات التخييم أيضًا تجهيز خيمة مناسبة للرحلات وشاحن هواتف يعمل ببطارية السيارة ومصابيح إضاءة وحطب.