بالفيديو والصور.. مأساة امرأة قطعوا رأسها لعدم دفع الفدية

مكسيكو(صدى):

شهدت أحد الشوارع بالمكسيك واقعة مرعبة ، حيث اكتشف المارون كيس نفايات يحتوي على جثة امرأة وقد فُصل رأسها عن جسدها ، مما أثار الفزع بين المواطنين وسط انتشار حالات الخطف بالمكسيك .

وكشفت الشرطة عن ورقة مع كيس النفايات وقد كتبت فيها الضحية : “حدث هذا لي ، لأن زوجي لم يدفع الفدية ” .

وكشفت الشرطة عن هوية المرأة والتي تدعى ” سوزانا كاريرا ” ، والتي تم خطفها قبل أسبوع عندما ذهبت إلى أصدقاء العائلة لإحضار طفلها ، ليختطفها ملثمون خرجوا بسرعة من السيارة وسحبوها إليها .

وكان المختطفون قد طلبوا فدية مقدارها 4 ملايين بيزو مكسيكي ، ما يعادل 76 ألف دولار ، علماً بأن الزوجين يملكان شركة لتصنيع الألومنيوم ، إلا أنه لم يتم الكشف عن محاولة الزوج للتواصل مرة واحدة مع المختطفين ولم يتم الكشف بعد عن هويتهم .

الجدير بالذكر أن شوارع المكسيك تعاني من تفشي حالات الخطف حيث بلغ عددها خلال العام 2018، 49 حالة اختطاف، بالإضافة إلى 160 حالة قتل ، ولا تزال الجريمة مستمرة منذ مطلع العام الحالي .