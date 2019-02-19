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بالفيديو والصور.. مأساة امرأة قطعوا رأسها لعدم دفع الفدية

بالفيديو والصور.. مأساة امرأة قطعوا رأسها لعدم دفع الفدية
مكسيكو(صدى):

شهدت أحد الشوارع بالمكسيك واقعة مرعبة ، حيث اكتشف المارون كيس نفايات يحتوي على جثة امرأة وقد فُصل رأسها عن جسدها ، مما أثار الفزع بين المواطنين وسط انتشار حالات الخطف بالمكسيك .

وكشفت الشرطة عن ورقة مع كيس النفايات وقد كتبت فيها الضحية : “حدث هذا لي ، لأن زوجي لم يدفع الفدية ” .

وكشفت الشرطة عن هوية المرأة والتي تدعى ” سوزانا كاريرا ” ، والتي تم خطفها قبل أسبوع عندما ذهبت إلى أصدقاء العائلة لإحضار طفلها ، ليختطفها ملثمون خرجوا بسرعة من السيارة وسحبوها إليها .

وكان المختطفون قد طلبوا فدية مقدارها 4 ملايين بيزو مكسيكي ، ما يعادل 76 ألف دولار ، علماً بأن الزوجين يملكان شركة لتصنيع الألومنيوم ، إلا أنه لم يتم الكشف عن محاولة الزوج للتواصل مرة واحدة مع المختطفين ولم يتم الكشف بعد عن هويتهم .

الجدير بالذكر أن شوارع المكسيك تعاني من تفشي حالات الخطف حيث بلغ عددها خلال العام 2018، 49 حالة اختطاف، بالإضافة إلى 160 حالة قتل ، ولا تزال الجريمة مستمرة منذ مطلع العام الحالي .

 


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23746 ] نشر منذ 56 دقيقة

يا خوفي يكون زوجها متفق مع العصابه

[ عدد التعليقات: 65724 ] نشر منذ 54 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 65724 ] نشر منذ 54 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 38 دقيقة

اذا انعدم الامن مصيبة …

[ عدد التعليقات: 1330 ] نشر منذ 27 دقيقة

لطالما انا تحدثت عن هذا البلد المرعب المكسيك وروسيا من أخطر بلاد العالم من ناحية الجرائم والخطف والقتل ، الحمدلله على نعمة الإسلام الحنيف ونعمة الأمن والأمان والاستقرار ألتي انعمها علينا رب العالمين الحمدلله له دائما وابداً.

[ عدد التعليقات: 1330 ] نشر منذ 21 دقيقة

هنا الإنسان يعرف مدى نعمة الإسلام علينا الحمدلله أن الإسلام علمنا كيف نعيش كعقلاء وواعين ومبصرين الحمدلله 😭 مهما قلت الحمدلله ماراح أوفي حق رب العالمين .

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