بالفيديو والصور.. مأساة امرأة قطعوا رأسها لعدم دفع الفدية
شهدت أحد الشوارع بالمكسيك واقعة مرعبة ، حيث اكتشف المارون كيس نفايات يحتوي على جثة امرأة وقد فُصل رأسها عن جسدها ، مما أثار الفزع بين المواطنين وسط انتشار حالات الخطف بالمكسيك .
وكشفت الشرطة عن ورقة مع كيس النفايات وقد كتبت فيها الضحية : “حدث هذا لي ، لأن زوجي لم يدفع الفدية ” .
وكشفت الشرطة عن هوية المرأة والتي تدعى ” سوزانا كاريرا ” ، والتي تم خطفها قبل أسبوع عندما ذهبت إلى أصدقاء العائلة لإحضار طفلها ، ليختطفها ملثمون خرجوا بسرعة من السيارة وسحبوها إليها .
وكان المختطفون قد طلبوا فدية مقدارها 4 ملايين بيزو مكسيكي ، ما يعادل 76 ألف دولار ، علماً بأن الزوجين يملكان شركة لتصنيع الألومنيوم ، إلا أنه لم يتم الكشف عن محاولة الزوج للتواصل مرة واحدة مع المختطفين ولم يتم الكشف بعد عن هويتهم .
الجدير بالذكر أن شوارع المكسيك تعاني من تفشي حالات الخطف حيث بلغ عددها خلال العام 2018، 49 حالة اختطاف، بالإضافة إلى 160 حالة قتل ، ولا تزال الجريمة مستمرة منذ مطلع العام الحالي .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45070 ] نشر منذ 59 دقيقة
المكسيك بلد الجرائم والمخدرات
ومااللوم ترامب
يوم انه مصمم يحط بينه وبينهم جدار😐
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23746 ] نشر منذ 56 دقيقة
يا خوفي يكون زوجها متفق مع العصابه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65724 ] نشر منذ 54 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65724 ] نشر منذ 54 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 38 دقيقة
اذا انعدم الامن مصيبة …
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1330 ] نشر منذ 27 دقيقة
لطالما انا تحدثت عن هذا البلد المرعب المكسيك وروسيا من أخطر بلاد العالم من ناحية الجرائم والخطف والقتل ، الحمدلله على نعمة الإسلام الحنيف ونعمة الأمن والأمان والاستقرار ألتي انعمها علينا رب العالمين الحمدلله له دائما وابداً.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1330 ] نشر منذ 21 دقيقة
هنا الإنسان يعرف مدى نعمة الإسلام علينا الحمدلله أن الإسلام علمنا كيف نعيش كعقلاء وواعين ومبصرين الحمدلله 😭 مهما قلت الحمدلله ماراح أوفي حق رب العالمين .