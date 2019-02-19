ليلى اسكندر لمهاجمتها: طهري لسانك قبل ما تجيبي سيرة بلد الحرمين

بيروت(صدى):

هددت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، إحدى متابعاتها بالسجن عقب هجومها شديد اللهجة عليها وعلى المملكة وهي التي ينتمي إليها زوج ليلى وابنها؛ لترد على مهاجمتها بقوة؛ لتحظى بإعجاب الكثيرين لغيرتها على بلد زوجها وابنها.

وقالت ليلى اسكندر للناشطة التي تلفظت بكلمات غير لائقة: ” برفع فيك بلاغ وطهري لسانك قبل ما تجيبي سيرة بلد ابني بلد الحرمين الشريفين. كنت أسكت كتير على ناسك مثلك، بس خلق خلص لازم تنسجنوا ” .

وتابعت: ” ما رح يفيدك الكره، راح يرجعلك”. وتابعت: “أصبحت أنا زبالة؟ لأني أعيش ومتزوجة في السعودية؟ طيب سؤال ممكن أعرف إنت كيف تكره شخص من دون ما تعرفو؟ كيف تقرر تسبو وتسب بلد كامل وإنت ما عمرك شفتو أو شفت البلد؟ ” ، مضيفةً: ” الكره لن يفيدك بالحياة. صدقني الكره بيرجعلك وبس. كفة استهزاءً بمشاعرنا ” .