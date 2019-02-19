بالفيديو.. ” رحالة ” يروي كيف مضى يوما كاملا في دبي بريال واحد
كشف أنس إسكندر، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، أنه قضى يومًا كلامًا في ” دبي ” بريال واحد فقط.
وعن التفاصيل، قال ” أنس ” خلال لقائه ببرنامج ” طارق شو ” المُذاع على روتانا خليجية، أنه لجأ إلى المحلات التي تتيح للزبائن فرصة تجريب الأطعمة سواء ” حلويات أو مكسرات أو أجبانًا ” قبل الشراء للأكل فيها.
كما ذكر أنه اضطر للسير على قدميه لمسافات طويلة، ثم ذهب للنوم على شاطئ البحر؛ وذلك قبل أن تنبهه هيئة السياحة بأن النوم على الشاطئ ممنوع.
يُذكر أن أنس إسكندر يقدم برامج توثق ترحاله وسفره حول العالم عبر موقع ” يوتيوب ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45050 ] نشر منذ 32 دقيقة
الحضارم في دبي كذا يسوون🤗
حضرمي في دبي مول دخل يتمشى مع صاحبه وموقف سيارته غلط في مكان المعاقين،، ولما طلع لقى على السيارة ورقة غرامة ب(5000 درهم) وقفل على التائر ..رجع للسوق ودخل الصيدلية واشترى كرسي متحرك ب(400 درهم) وقال لصاحبه : ادهفنا ..وصلوا لعند السيارة .. اتصل على الأمن وأول ماشافوه إعتذروا منه وشالوا الغرامة وفكوا القفل رجع للصيدلية وقال الكرسي مش مناسب للوالده وأخذ فلوسه ومشى،،، يقال ان ابليس قدم استقالته من قهر الحضارم،،،
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65714 ] نشر منذ 30 دقيقة
يعني محتال ,,
,, يروح يتذوق الاطعمه ، كأنه يبي يشتري وهو نصاب يبي يعبي جعبته فقط ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65714 ] نشر منذ 30 دقيقة
يعني محتال ,,
,, يروح يتذوق الاطعمه ، كأنه يبي يشتري وهو نصاب يبي يعبي جعبته فقط ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23733 ] نشر منذ 4 دقائق
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هذا نصاب محترف بشهادة الدكتورا في الاحتيال