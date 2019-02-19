بالفيديو.. ” رحالة ” يروي كيف مضى يوما كاملا في دبي بريال واحد

الرياض(صدى):

كشف أنس إسكندر، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، أنه قضى يومًا كلامًا في ” دبي ” بريال واحد فقط.

وعن التفاصيل، قال ” أنس ” خلال لقائه ببرنامج ” طارق شو ” المُذاع على روتانا خليجية، أنه لجأ إلى المحلات التي تتيح للزبائن فرصة تجريب الأطعمة سواء ” حلويات أو مكسرات أو أجبانًا ” قبل الشراء للأكل فيها.

كما ذكر أنه اضطر للسير على قدميه لمسافات طويلة، ثم ذهب للنوم على شاطئ البحر؛ وذلك قبل أن تنبهه هيئة السياحة بأن النوم على الشاطئ ممنوع.

يُذكر أن أنس إسكندر يقدم برامج توثق ترحاله وسفره حول العالم عبر موقع ” يوتيوب ” .