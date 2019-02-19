تويوتا هايس 2020 الجديدة كلياً تكشف نفسها رسمياً

طوكيو(صدى):

انطلقت تويوتا هايس لأول مرة في 1967، وهي الآن تدخل جيلها السادس مع زيادة كبيرة في الحجم بالفئتين القياسية والسقف المرتفع، ما يتيح اتساع السيارة متعددة الاستخدامات لما يصل إلى 17 راكب.

ستستمد تويوتا هايس 2020 طاقتها عبر محرك تبترول تنفس طبيعي 3.5 لتر 6 سلندر (مستخدم في برادو) أو تيربو ديزل 2.8 لتر 4 سلندر (مستخدم في هايلكس) مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي 6 سرعات، مع وضع المحرك أسفل الغطاء الأمامي بدلاً من أعلى محور العجلات الأمامي، ما يعني أن الركاب بالمقاعد الأمامية لن يشعروا مجدداً بالحرارة والاهتزاز أسفلهم، بالإضافة إلى أن صيانة المحرك ستكون أسهل كونه سيسهل على الميكانيكي الوصول إلى حجرة الاحتراق الداخلي.

تقول تويوتا أن هايس 2020 تقدّم مستويات ضوضاء واهتزاز وخشونة أقل بفضل هيكلتها الجديدة كلياً المستندة على منصة TNGA المستخدمة في سيارات مثل كامري، على أن تتيح التحديثات إجهاد أقل للسائق بالمسافات الطويلة مع ضمان مستوى أمان عالٍ.

هذا ومقرر طرح تويوتا هايس 2020 في نهاية العام بأسواق الشرق الأوسط، آسيا، أفريقيا، أمريكا اللاتينية والمكسيك، على أن تشهد أسعارها التي لم يعلن عنها حتى الآن ارتفاعاً طفيفاً.