أزمة إيكاردي مع إنتر ميلان في طريقها إلى الحل

ماجد محمد(صدى):

تسعى إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى حل الأزمة مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي؛ حيث ترغب في استمراره مع النيراتزوري.

ووافقت الإدارة بالفعل على تقديم عرض جديد للمهاجم البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده؛ فيما ناقشت خلال الأيام القليلة الماضية البنود الخاصة بالعقد الجديد للمهاجم الأرجنتيني إيكاردي.

ويأتي ذلك رغم التوترات الشديدة التي شابت العلاقات بين الطرفين أخيرًا، إثر قرار إدارة النادي سحب شارة القيادة من إيكاردي، وتعرض سيارة زوجته لهجوم بالحجارة من مجهولين قرب ملعب سان سيرو؛ فيما قرر رئيس النادي بيبي ماروتا تقديم العرض إلى إيكاردي وزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا قبل نهاية الشهر الجاري، علماً بأن العقد الجديد ستكون مدته 5 مواسم.