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بالفيديو.. وجبة جراد تثير إعجاب مشاري العفاسي: أحلى من الروبيان

بالفيديو.. وجبة جراد تثير إعجاب مشاري العفاسي: أحلى من الروبيان
متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثارت وجبة من الجراد إعجاب الشيخ مشاري راشد العفاسي؛ حيث أكد أن طعمه أحلى من الروبيان.

وظهر الشيخ العفاسي، في مقطع فيديو، وهو يأكل الجراد مستمتعاً بطعم الوجبة التي يتناولها؛ قائلًا أنها أشهى من طعم ” الروبيان ” .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 65714 ] نشر منذ 40 دقيقة

عليك باالعافيه ,,

[ عدد التعليقات: 65714 ] نشر منذ 40 دقيقة

عليك باالعافيه ,,

[ عدد التعليقات: 519 ] نشر منذ 23 دقيقة

مالكم حل يهل الخليج
الدول العربيه تكافحه بالمبيدات الحشريه وتطره خوفآ أن يأكل محاصيلهم الزراعيه
ولكن لما يطب عندكم تكون نهاية بوسط القدور والبطون
مالكم حل *******

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