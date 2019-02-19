بالفيديو.. وجبة جراد تثير إعجاب مشاري العفاسي: أحلى من الروبيان

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثارت وجبة من الجراد إعجاب الشيخ مشاري راشد العفاسي؛ حيث أكد أن طعمه أحلى من الروبيان.

وظهر الشيخ العفاسي، في مقطع فيديو، وهو يأكل الجراد مستمتعاً بطعم الوجبة التي يتناولها؛ قائلًا أنها أشهى من طعم ” الروبيان ” .