بالفيديو.. وجبة جراد تثير إعجاب مشاري العفاسي: أحلى من الروبيان
أثارت وجبة من الجراد إعجاب الشيخ مشاري راشد العفاسي؛ حيث أكد أن طعمه أحلى من الروبيان.
وظهر الشيخ العفاسي، في مقطع فيديو، وهو يأكل الجراد مستمتعاً بطعم الوجبة التي يتناولها؛ قائلًا أنها أشهى من طعم ” الروبيان ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45049 ] نشر منذ 1 ساعة
عليك باالعافية يبوراشد
إن شاءالله في شهر رمضان
بصلي معك في الجامع الكبير.😘
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65714 ] نشر منذ 40 دقيقة
عليك باالعافيه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65714 ] نشر منذ 40 دقيقة
عليك باالعافيه ,,
الشرقيه 🌍🌎🌏 ٢٠١٩[ عدد التعليقات: 519 ] نشر منذ 23 دقيقة
مالكم حل يهل الخليج
الدول العربيه تكافحه بالمبيدات الحشريه وتطره خوفآ أن يأكل محاصيلهم الزراعيه
ولكن لما يطب عندكم تكون نهاية بوسط القدور والبطون
مالكم حل *******