بالصور.. الهلال يستعد لموقعة الاتحاد بـ ” جمل تكتيكية “

نواف السالم(صدى):

يستعد نادي الهلال لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نادي الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الـ20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى الفريق صباح اليوم الثلاثاء، تدريبه الرئيسي تأهبًا للقاء الاتحاد مساء الخميس؛ حيث ركز المدير الفني زوران ماميتش في المران على النواحي الفنية.

وطبّق الجهاز الفني للزعيم عددًا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء؛ فيما واصل ” الفرج ” و ” العابد ” وعطيف وعمر عبد الرحمن برامجهم المعدة لهم مسبقًا؛ بينما تابع المران الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة النادي.

ومن الجدير بالذكر، أنه تغادر بعثة الفريق مساء يوم غد الأربعاء، إلى مدينة ” جدة ” ؛ استعدادًا لمواجهة العميد المرتقبة.