مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يوفر إنتاجه الجديد بأسعار تشجيعية غير ربحية

المدينة المنورة(صدى):

أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ضمن خطته الإنتاجية والتسويقية لطباعة المصحف الشريف عن بدء البيع للأفراد والراغبين في توزيعه على حسابهم الخاص احتسابا للأجر، والمكتبات ودور النشر والجمعيات الخيرية والمؤسسات والجهات الحكومية بالجملة والإفرادي وذلك بأسعار تشجيعية غير ربحية.

ويأتي ذلك إسهاما من المجمع في خدمة كتاب الله تعالى ونشره وتيسير الحصول عليه ، وكان المجمع قد أنتج ما يزيد على 18000000 إصدار خلال هذا العام مواكبة للطلبات المتزايدة ، وهي كميات تلبي مجمل الطلبات داخل المملكة وخارجها ومن مختلف الأحجام المطلوبة .

يذكر أن إصدارات المجمع من المصاحف والترجمات ذات جودة عالية ودقة متناهية ، كما تتميز بحسن الإخراج ووضح الكلمات وسلامة الحروف ونقاء الورق والألوان وإتقان التجليد وفخامته ، ما جعلها تنال ثقة المسلمين وتحظى بصدى واسع على المستوى المحلي والخارجي .

وأنهت إدارة التسويق والبيع في مقر المجمع استعدادها لاستقبال الراغبين طيلة أيام الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا وعبر الهاتف 0148615600 تحويلة ( 1936-1932-1933-2444 )