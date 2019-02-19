بالصور.. 4 أطفال يغتصبون فتاة تحت تهديد السلاح

واشنطن(صدى):

وقعت حادثة مروعة لقيام أربعة تلاميذ مدرسة باغتصاب فتاة أمريكية تحت تهديد السلاح، بعد نزولها من باص وسط المدينة، اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، أقدم ثلاثة مغتصبين والذين يبلغون من العمر 14 عامًا، فيما يبلغ عمر رابعهم 11 عامًا لاحقوا فتاة 19 عامًا فور نزولها من الباص في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند؛ بينما بعض الأشخاص الذين يقيمون بالجوار سمعوا صراخ الفتاة في حديقة خلفية، وهرعوا لنجدتها؛ ما دفع بالأربعة إلى الفرار.

وتمكنت الشرطة، من القبض على أربعتهم، بعد أن تعرف عليهم حراس مدرستهم من الصور التي نشرتها بعض محطات التلفزيون الأمريكية؛ حيث تم توجيه إليهم تهم الاغتصاب والاعتداء والاختطاف والقيام بأعمال مشينة.