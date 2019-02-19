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بالفيديو.. موجة من الغبار تشهدها الرياض.. وأمن الطرق يدعو لأخذ الحذر

بالفيديو.. موجة من الغبار تشهدها الرياض.. وأمن الطرق يدعو لأخذ الحذر
الرياض(صدى):

اجتاحت شوارع الرياض موجة غبارية كثيفة ، غطت معظم طرق المنطقة في مشهد مهيب وسط رياح شديدة .

ووثق مقطع فيديو الرياح الغبارية التي هبت على الطرق مما أضعف الرؤية أمام قائدي المركبات ، وسط تحذيرات من القيادة .

من جانبهاعت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض ، قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق .

كما حذرت القوات في بيان لها من تدني الرؤية الأفقية بسبب حالة الطقس ، متمنية السلامة والأمان للجميع .


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