” ليون ” يخطط لتكبيل ” ميسي “

نواف السالم(صدى):

يواجه أولمبيك ليون اليوم الثلاثاء تحدي كبير في مواجهة برشلونة في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا ، خاصة مع غياب قائد ليون نبيل فقير ، الأمر الذي دفع “ليون” للتخطيط لتكبيل ” ميسي ” والحد من خطورته .

وقال “جينيسيو” مدرب ليون للصحافيين : نبيل فقير قائد الفريق ويمثل العقلية القيادية الفنية، سيتعين علينا بذل المزيد من الجهد لتعويض غيابه، سيكون علينا الحد من تأثير ميسي .

ويضع “حسام عوار” ثقته في زميله “ميندي” للسيطرة على تحركات ميسي ،الذي هز الشباك في دوري الأبطال 100 مرة .

وقال: أعتقد أن فيرلان ميندي مستعد لمواجهة ميسي، نشعر بالثقة في قدرات التشكيلة ، وذلك على الرغم من الشكوك التي تحوم حول لياقة المدافع “ديناير”، ولاعب الوسط ” ندومبيلي ” .

الجدير بالذكر أن “ليون” ألحق الهزيمة الوحيدة بباريس سان جيرمان هذا الموسم قبل أسبوعين، كما تغلب ليون على مانشستر سيتي في دور المجموعات بدوري الأبطال في سبتمبر الماضي ، مما يرشحه لمنافسة شرسة مع برشلونة .