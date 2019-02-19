بالفيديو.. رئيس لجنة الانضباط.. عقوبة الاعتداء تختلف إذا كانت من الامام أو الخلف؟

نواف السالم(صدى):

كشف الدكتور أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، أن عقوبة إيقاف اللاعب تختلف لأسباب عدة منها ” زواية الإعتداء الأمامية أو الخلفية ” .

وقال ” الرفاعي ” خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج ” الديوانية ” : ” ليس هناك تباين في القرارات، فالمادة 48 و 49 نصت على ما هو أدني للعقوبة، وأعطت اللجنة صلاحية تشديد وتخفيف العقوبة وفقًا للمادة 39 ” .

واستطرد رئيس لجنة الانضباط حديثه بإعطاء بعض الأمثلة على ما ذكره قائلاً: ” لاعب ارتكب سلوك مشين واللاعب المعتدى عليها في لحظتها قام، هل سأقارنه بلاعب آخر ارتكب سلوك مشين وأخذ مدة أكبر في العلاج ؟ ، هل أساويهم واللجنة أعطتني حق التشديد ؟ ” .

ويبدو أن هذه التصريحات قد أثارت الجدل بين المتابعين، فمما يتضح أن الصورة لم تصل إلى الجمهور، حيث رأى البعض أن هذه التصريحات لم توضح لهم أسباب تباين القرار، فيما رأى آخرين أن هذا التصريح سوف يفتح الباب لقيام بعض اللاعبين بـ ” تمثيل ” التعرض لإصابة قوية في الملاعب.