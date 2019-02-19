بالفيديو.. رئيس لجنة الانضباط.. عقوبة الاعتداء تختلف إذا كانت من الامام أو الخلف؟
كشف الدكتور أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، أن عقوبة إيقاف اللاعب تختلف لأسباب عدة منها ” زواية الإعتداء الأمامية أو الخلفية ” .
وقال ” الرفاعي ” خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج ” الديوانية ” : ” ليس هناك تباين في القرارات، فالمادة 48 و 49 نصت على ما هو أدني للعقوبة، وأعطت اللجنة صلاحية تشديد وتخفيف العقوبة وفقًا للمادة 39 ” .
واستطرد رئيس لجنة الانضباط حديثه بإعطاء بعض الأمثلة على ما ذكره قائلاً: ” لاعب ارتكب سلوك مشين واللاعب المعتدى عليها في لحظتها قام، هل سأقارنه بلاعب آخر ارتكب سلوك مشين وأخذ مدة أكبر في العلاج ؟ ، هل أساويهم واللجنة أعطتني حق التشديد ؟ ” .
ويبدو أن هذه التصريحات قد أثارت الجدل بين المتابعين، فمما يتضح أن الصورة لم تصل إلى الجمهور، حيث رأى البعض أن هذه التصريحات لم توضح لهم أسباب تباين القرار، فيما رأى آخرين أن هذا التصريح سوف يفتح الباب لقيام بعض اللاعبين بـ ” تمثيل ” التعرض لإصابة قوية في الملاعب.
سالم[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 24 دقيقة
ماعندكم سالفه ولا تفقه في الكوره يارفاعي
ليه هذي كوره والا جنس
الاعتداء هو اعتداء اذا كان بقصد
ولد الاشراف[ عدد التعليقات: 1102 ] نشر منذ 21 دقيقة
لجنة الخراط والكذب
انور المالكي[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 2 دقيقتين
لا تشدد العقوبة الا بعد صدور تقرير طبي من المستشفى يوضح الإصابة ومدة الشفاء عشان مايكون فيه تزييف اوتمثيل على الحكام واللجنة