اتبعي هذه الطريقة للشعور بالسعادة وطرد التوتر

أميرة خالد(صدى):

أكد الدكتور محمد الفايد، استشارى الصحة النفسية والطاقة الحيوية ، أن عملية التنفس رغم سهولتها لا يدرك البعض أنه يمكن تنظيمها والاستفادة منها في بالاسترخاء والشعور بالسعادة ومقاومة التوتر.

ويقول دكتورالفايد ، إن التنفس من الجوف أو من الحجاب الحاجز عندما تستنشق الهواء تنقبض عضلة الحجاب الحاجز وتتسع المعدة، وعندما تزفر الهواء يحدث العكس، وبإمكانك أن تختبر نفسك وقدرتك على التنفس من معدتك بوضع يدك على معدتك وأنت تتنفس.

ويضيف إذا تمددت وأنت تقوم بعملية الشهيق، فهذا يعنى أنك تتنفس من حجابك الحاجز، أما إذا أصبحت مسطحة فهذا يعنى أنك تتنفس من صدرك.

ولكى تتدرب على التنفس من معدتك، تخيل أن النفس الذي تستنشقه يملأ بالونا في معدتك، وعندما يمتلئ البالون، قم بعملية الزفير، حتى تشعر أنك أفرغته تماما من الهواء.

وتابع الفايد أن مجرد قيامك بالتنفس العميق من معدتك سوف يشعرك بالراحة، ويخلصك من أي توتر تشعر به، ومن خلال التنفس والتفكير ببطء ستشعر بالسلام والسعادة.