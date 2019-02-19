بالصورة.. إليسا تطالب بالسماح بالزواج المدني

بيروت(صدى):

تسببت تصريحات غريبة للمطربة إليسا في جدل عارم إثر مطالبتها بالسماح بالزواج المدني في لبنان ، مبررة ذلك بالإعتراف به وتسجيله بالأحوال الشخصية إذا تم العقد خارج بلادها .

وقالت إليسا في تغريدة وجهتها لوزيرة داخلية لبنان ” ريا الحسن ” : صرنا بسنة ٢٠١٩ وبعدن بعض تجار الدين بيكفّرو كل حدا بيحكي عن الزواج المدني، بس بيقبلوه لما يكون برات لبنان. الدولة المدنية ما بدا ناخد إذن من حدا والله يقويكي .

وجاءت مطالبة “إليسا” المثيرة للجدل بعد الحديث حول عزم الوزارة عقد مناقشات جدية لإقراره .

الجدير بالذكر أن إليسا تبنت في الفترة الأخيرة قضاية إجتماعية حساسة ، أبرزها محاربة زواج القاصرات، وحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، إلى ضرورة تعزيز الصحّة النفسيّة من خلال الخضوع لجلسات علاجية لدى الطبيب المختص .