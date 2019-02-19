بالصور.. رحيل صاحب أشهر قبلة في التاريخ

واشنطن(صدى):

رحل عن الحياة صاحب أشهر قبلة في التاريخ، بالولايات المتحدة الأمريكية، الأحد الماضي، عن عمر ناهز 95 عاما في ولاية رود آيلاند الأمريكية.

واكانت قد اشتهرت قبلة بحار وفتاة بزي ممرضة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية؛ حيث قبل جورج ميندونسا، الذي كان يخدم في صفوف القوات البحرية الأمريكية، الفتاة المدعوة غريتا زيمر فريدمان، التي كانت مساعدة طبيب أسنان آنذاك.

وفي السياق نفسه، توفيت غريتا في ولاية فرجينيا الأمريكية عام 2016 عن عمر ناهز 92 عاما؛ حيث حدث ذلك في اليوم الذي أعلنت فيه اليابان عن استسلامها، وعمت الفرحة شوارع المدن الأمريكية؛ فيما كان قد قال وفاته أنه قبل فتاة ترتدي زي ممرضة، ولم يكن يعرفها، صدفة في الشارع، لأنها كانت تذكّره بالممرضات اللواتي كن يعالجن البحارة الجرحى.