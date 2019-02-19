معتقدات خاطئة عن الحمل بتوأم.. تعرفي عليها

أميرة خالد(صدى):

تعيش الحوامل حالة من القلق عند علمهن بحملهن بتوأم، ويسكنهن الخوف خلال تسعة أشهر من الحمل، بسبب معتقدات خاطئة ومنها:

ولادة قيصرية

الكثير من حالات التوائم يولدون بطريقة طبيعية خصوصاً بعد مرور حوالي 34 أسبوعاً على الحمل.

الأكل عوضاً عن ثلاثة أشخاص

المهم هو الكيف وليس الكم، ويجب أن تحتوي وجبات الحامل على كل العناصر اللازمة لجسمها وللمولودين.

ولادة الأول بطريقة طبيعية وموت الثاني

من الممكن أن تلد الأول بطريقة طبيعية والثاني بقيصرية، ولكن لا يجب أن تفكر المرأة في هذه المسألة لإنّها سوف تؤدي الى كثير من المضاعفات الصحية السيئة.

النوم

هذا المعتقد ليس له علاقة بالحمل بتوأم، وربما يكون لمرض ما أو خوف الحامل من الولادة.

عدم ممارسة الرياضة

بل يجب أن تمارس الرياضة التي يختارها الطبيب لكي تلد بشكل طبيعي.