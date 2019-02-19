” روستيخ ” تكشف عن أهم المستوردين لـ ” كلاشينكوف “

موسكو(صدى):

كشف رئيس مؤسسة ” روستيخ ” الروسية، سيرجي تشيمزوف، اليوم الثلاثاء، عن أهم المناطق المستوردة للأسلحة من شركة ” كلاشينكوف ” قائلًا أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعد اليوم من أهم المناطق وأبرزها على صعيد شراء تلك الأسلحة.

وأوضح ” تشيمزوف ” : ” تشكل هذه المناطق (الشرق الأوسط وأفريقيا) نحو 80% من مجمل صادرات “كلاشنيكوف” في العالم ” .

ومن الجدير بالذكر، أن المملكة عقدت صفقة مع شركة ” روستيخ ” الروسية، لإنتاج بنادق كلاشنيكوف ” AK-103″ في المملكة، فيما سيتم توقيع العقد قبل نهاية الشهر الجاري، حيث من المخطط أن تصل نسبة تصنيع البندقية محليا إلى 90%.