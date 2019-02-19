بعد إدعاء دعوة المملكة له.. النظام القطري يكذب نفسه بتصريحات جديدة

طلال الضوي(صدى):

يستمر نظام ” الحمدين ” على نهج الإدعاء لمحاولة تلميع صورته واسترجاع ما كابدته دويلة ” قطر ” خلال مقاطعة الدول الأربعة لها ” السعودية، الإمارات، البحرين، مصر ” .

حيث أعلن النظام القطري بإحدى المرات أن أمير قطر تميم بن حمد، قد تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ؛ لحضور أعمال القمة الـ 39 لمجلس التعاون الخليجي التي استضافتها المملكة يوم 9 ديسمبر.

لتعود وتكذب نفسها مرة أخرى بتصريح آخر يبرز مدى إدعائها ويدحض أقواليها، حيث عادت لتعلن أنها لم تتلقى رسالة من خادم الحرمين بل أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس الأحد، خلال مؤتمر الأمن المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية ، أن قطر لم تتلق دعوة من المملكة لحضور القمة الخليجية، بل أن الدعوة كانت من قبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي؛ ليبرز ذلك مدى التناقض بتصريحات ” الحمدين ” .